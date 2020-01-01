الاتحاد الإسباني يدعم لاعبي برشلونة في مواجهة تخفيض الأجور المحتمل

أزمة جديدة لإدارة بارتوميو في برشلونة

يبدو أن إدارة برشلونة ستعاني أكثر، حيث أن لاعبي برشلونة مدعومون من الاتحاد الإسباني لكرة القدم في مواجهة محاولة تخفيض الأجور.

ووفقًا للاتحاد، قد يرى نادي برشلونة وإدارته الحالية أنفسهم محاصرين في معارك قانونية إذا حاولوا المضي قدمًا في خططهم الحالية.

المسؤولون عن الفريق الكتالوني يتطلعون إلى خفض جميع الرواتب للاعبين والعاملين في النادي من جديد بنحو 30% بسبب الأزمة الاقتصادية.

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ولكن الأمر قوبل بالرفض من قبل اللاعبين الذين أرسلوا رسالة عبر الفاكس يؤكدون فيها رفضهم لأي محاولة للمساس بأجورهم من جديد.

ويرغب اللاعبون في المشاركة في المحادثات مع إدارة النادي بشأن هذه المسألة والتي من المقرر أن تحسم في غضون 15 يومًا.

قبل اتخاذ أي إجراء يريد اللاعبون الوصول إلى حل مع الإدارة، وسوف يلجأون على الأرجح إلى الحل القانوني إذا لم يتم تلبية مطالبهم.

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يذكر أن نادي برشلونة قد خفض رواتب اللاعبين في مايو الماضي ووافقوا جميعًا بسبب الأزمة الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا وإيقاف كرة القدم وغياب الجماهير.