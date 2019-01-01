الاتحاد الإسباني في طريقة إلى تمديد عقد مورينو حتى كأس العالم

مورينو يقود إسبانيا في الفترة الحالية خلفاً للويس إنريكي

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن الاتحاد الإسباني في طريقه لتمديد عقد مدرب المنتخب روبيرتو مورينو.

وتولى مورينو قيادة الماتادور الإسباني، بعقد لويس إنريكي المدرب السابق للمنتخب الذي استقال مؤخراً، وسوف ينتهي العقد عقب نهاية اليورو القادم.

مورينو يحقق نتائج مميزة مع المنتخب الإسباني في الوقت الحالي، ويتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لليورو.

وتنص قوانين المنتخب، على أنه يتم تمديد عقد المدربين الذين يصلوا إلى البطولات، لعامين، لذا فإن التأهل إلى بطولة اليورو القادمة يعطيه الحق في التمديد إلى كأس العالم قطر 2022.

إدارة الاتحاد الإسباني، تفكر الآن في التجديد لمدربها الوطني، قبل التأهل رسمياً إلى بطولة اليورو القادمة، خاصة في ظل التفاهم بين رئيس الاتحاد ومورينو.

جدير بالذكر أن المنتخب الإسباني يتصدر مجموعته في التصفيات برصيد 18 نقطة بعد لعب ست مباريات، وبفارق سبع نقاط عن السويد صاحبة المركز الثاني.