الاتحاد الإثيوبي يعلن شكوى فوزي لقجع لـ"كاف" بسبب الاعتداء على تيسيما

هل يتخذ الاتحاد الإفريقي قرارًا ضد رئيس الاتحاد المغربي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الإثيوبي لكرة القدم، عن التقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، ضد فوزي لقجع، رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، ونائب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي "كاف".

وقال الاتحاد الإثيوبي عبر موقعه الرسمي: "لقجع اعتدى على حكم نهائي كأس الكونفدرالية باملاك تيسيما، عقب انتهاء المباراة".

بيان الاتحاد الإثيوبي تابع: "لقجع اعتدى بالضرب على تيسيما بالرأس بشكل عنيف، وهو الأمر الذي ذكره الحكم الإثيوبي في تقرير المباراة".

الاتحاد الأثيوبي لكرة القدم يُعلن عن تقدمه بشكوى ضد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي بعد اعتدائه بالضرب على الحكم الأثيوبي باملاك تيسيما عقب مباراة الزمالك ونهضة بركان بنهائي الكونفدرالية ⭕️ pic.twitter.com/Rr2LysgT9w — جول مصر (@goaleg) June 5, 2019

وأنقذ رجال الأمن الحكم الإثيوبي من رجال الأن، بعد اعتدا لاعبي نهضة بركان عليه، بعد رؤيتهم اعتداء لقجع، ليشاركوا به.

البيان شدد على أن باملاك تيسيما هو أحد أيقونات الكرة الإثيوبية، وسيتابع الاتحاد التحقيقات عن قرب.

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الزمالك توج بلقب كأس الكونفدرالية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، بركلات الجزاء الترجيحية.