الاتحاد الأوروبي يوصي الأندية بتجنب اللعب في البلدان المناهضة للمرأة

رد فعل جديد من اليويفا بعد واقعة سحر خداياري

ناشد الاتحاد الأوروبي الاتحادات التابعة له، بتجنب اللعب في البلدان المعروف عنها تمييزها في المعاملة ضد المرأة، وذلك في بيان نشره موقع اليويفا الرسمي.

وجاء البيان كرسالة دعم من المؤسسة المسؤولة عن كرة القدم في أوروبا لكل نساء الأرض، بعد الدعم الكبير الذي أظهره الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، بعد وفاة المشجعة الإيرانية "الفتاة الزرقاء"، بإضرام النار في نفسها، احتجاجًا على سجنها ستة أشهر لمحاولتها دخول مباراة كرة قدم لمشاهدة فريقها المفضل الاستقلال.

وضغط رئيس الفيفا جياني انفانتينو بكل قوة, لإلزام الاتحاد الإيراني لكرة القدم بفتح مدرجات ملاعب الساحرة المستديرة أمام الجنس اللطيف، وهو ما حدث بالفعل في اللقاء الدولي الذي جمع المنتخب بنظيره الكمبودي في التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس آسيا وكأس العالم.

درس في الإنهاء من ليو ميسي! 🚀🚀pic.twitter.com/MhFqxvJzRM — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 21, 2019

من جانبه، أشار رئيس اليويفا ألكسندر تشفيرين في البيان، إلى أنه يدرك صعوبة طلبه، بمنع الأندية الأوروبية من اللعب في البلدان التي لا تحترم حقوق المرأة، لكنه بحسب النص "يوصي جميع الاتحاد المرتبطة به بعدم اللعب أو تأييد الأندية باللعب في البلدان التي تكون فيها الملاعب في متناول النساء بالكامل".