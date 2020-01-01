الاتحاد الأوروبي يعلن استمرار التبديلات الخمسة لموسم 2020-2021

قرار منطقي..

أكد أليكساندر تشيفيرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، استمرار نظام التبديلات الخمسة في المسابقات الأوروبية لنهاية هذا الموسم وكذلك في المباريات الدولية لمواجهة ضغوطات التقويم الهائلة.

ومنذ اندلاع أزمة كورونا وعودة النشاط في شهر مايو الماضي، قرر الاتحاد الدولي زيادة عدد التبديلات لخمسة في ظل خوض الأندية في بعض الأحيان أكثر من مباراتين أسبوعيًا، وذلك لتخفيف الأعباء البدنية على اللاعبين.

الفيفا فيما بعد أقر استمرار هذا النظام حتى نهاية هذا الموسم المضغوط جدًا أيضًا، في وقتٍ رفضت فيه رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز الأمر وأعادته إلى الشكل التقليدي، ثلاثة تبديلات وسبعة لاعبين على دكة البدلاء.

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تشيفيرين بدوره خرج وأعلنها بوضوح أن النظام الاستثنائي باقٍ كما هو، فقال "بعد العروض التي قدمتها الاتحادات الوطنية والأندية، وافقت اللجنة التنفيذية لليويفا على استخدام خمسة تبديلات في مباريات الأندية والمباريات الدولية لنهاية هذا الموسم".

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القرار وجد ترحيبًا من جوناس باير هوفمان، الأمين العام لاتحاد اللاعبين العالميين، والذي اعتبر أن القرار بمثابة خطوة أولى صحيحة لتخفيف الضغوطات عن اللاعبين.

هوفمان عقّب على كلام تشيفيرين بقوله "هذا هو القرار الصحيح وخطوة أولى جيدة لتخفيف الضغوطات من على كاهل اللاعبين على مستوى النخبة. سنواصل الضغط من أجل مزيد من الطرق المبتكرة لحماية صحة وأداء اللاعبين وتقليل الأعباء".

الجدير بالذكر أن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، قد انتقد قرار الأندية الإنجليزية بإلغاء نظام التبديلات الخمسة وأشار إلى أن ذلك من شأنه أن يُزيد من الإصابات خصوصًا في ظل مشاركة اللاعبين في 4 بطولات في فترة زمنية ضيقة للغاية.