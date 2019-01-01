الاتحاد الأوروبي يدافع عن نفسه ضد هجوم أرسنال

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يصدر بيانًا يرد من خلاله على مشاكل جماهير أرسنال وتشيلسي في نهائي الدوري الأوروبي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

نشر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا رد من خلاله على خطاب أرسنال السابق الخاص بشكوى النادي اللندني من عملية بيع التذاكر الخاصة بنهائي الدوري الأوروبي، وتنظيمات السفر والدخول لأذربيجان.

جاء هذا عقب أن واجه عدد كبير من جماهير أرسنال مشاكل في الحصول على تأشيرة دخول أذربيجان، كما شهدت عملية بيع التذاكر حالة ركود كبيرة رغم تخصيص 6000 تذكرة فقط للمدفعجية وتشيلسي.

🗓️في مثل هذا اليوم عام 2004: آرسنال أصبح أول فريق إنجليزي يحقق لقب الدوري دون خسارة أي مباراة.. 👑



🏟 38 مباراة

✅ 26 فوز

🤝 12 تعادل

❌ 0 خسارة

🔝 90 نقطة



الفريق الأفضل في تاريخ إنجلترا؟ 🤔 pic.twitter.com/ZiA9vCcqPD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 15, 2019

وكتب الاتحاد الأوروبي في بيانه: "سنرد على خطابكم الخاص بيوم 15 مايو عن طريق هذا البيان، مع علمنا التام بوضعكم التاريخي في البطولات الأوروبية وخبرتكم الكبيرة بها، فنهائي البطولات يتم اختيار موقعه بناءًا على عملية تصويت عادلة بعد تقدم المرشحين للتنظيم، وهو أمر معقد ويحتاج للكثير من الوقت، لكننا ملتزمون بالتأكد أن كل مرشح يكون لديه القدرة على التنظيم عن طريق بعض العوامل التي نقيس عليها الأمور".

وأضاف البيان: "عملية التصويت وتحديد الملعب تكون قبل المباراة النهائية بأشهر طويلة، لذلك يكون من المستحيل معرفة طرفيها، أو أيًا من ظروف المباراة".

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وأكمل: "القدرة على التحرك والوصول للمدينة والإقامة فيها بكل تأكيد تكون ضمن تقييمنا لأي ملعب، كذلك سيكون من الأفضل تأخير بيع التذاكر حتى نعرف من هم طرفا النهائي لكن ذلك أيضًا غير ممكن بسبب طول عملية بيع التذاكر وتأمينها والكثير من الظروف الخاصة بها".

واختتم: "بالنسبة لنا جماهير كرة القدم هي الأولوية، لذلك نشعر بالأسف لما تمرون به انتم وتشيلسي من مشاكل في الفترة الحالية، ونتفهم ما يحدث، كما نبدي استعدادنا للتعاون من أجل إيجاد حلولًا لتلك الجماهير".

جدير بالذكر أن نهائي الدوري الأوروبي سيقام في مدينة باكو بأذربيجان بين كل من تشيلسي وأرسنال عقب تغلبهما على كل من آينتراخت فرانكفورت وفالنسيا في نصف النهائي.