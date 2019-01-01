الاتحاد الأوروبي يخطر الأندية بمواعيد مباريات ثمن نهائي دوري الأبطال

اليويفا يكشف عن مواعيد مباريات ثمن نهائي الكأس ذات الأذنين

كشف اللجنة المنظمة لقرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، عن مواعيد المواجهات المرتقبة في شهري فبراير ومارس المقبلين.

وستكون البداية بمواجهة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان، التي سيستضيفها ملعب "سيجنال أيدونا بارك"، مساء الثلاثاء الموافق الثامن عشر من فبراير المُقبل، على أن يستضف "حديقة الأمراء" موقعة الإياب مساء الأربعاء الموافق الحادي عشر من مارس.

ونفس الأمر بالنسبة لصدام أتلتيكو مدريد وليفربول، حيث سيقام لقاء الذهاب على ملعب "واندا متروبوليتانو" في نفس موعد سهرة "سيجنال أيدونا بارك"، فيما سيقام لقاء الإياب على ملعب "أنفيلد روود"، وأيضًا في الحادي عشر من مارس.

ويوم 19 فبراير، سيواجه أتالانتا جاره فالنسيا على ملعب "سان سيرو"، وأيضًا توتنهام سيستضيف لايبزيج الألماني على ملعب "توتنهام هوتسبير"، على أن تقام مباراتي الإياب على ملعبي "ميستايا" و "ريد بول آرينا" يوم 10 مارس.

وفي الـ25 من فبراير، سيحل بايرن ميونخ ضيفًا على ملعب "ستامفورد بريدج" لمواجهة تشيلسي في لقاء الذهاب، وفي نفس اليوم سيستضيف نابولي خصمه الكاتالوني الصعب برشلونة على ملعب "سان باولو"، وذلك قبل أن تقام مباراتي الإياب على ملعبي "آليانز آرينا" و"كامب نو" يوم 18 مارس.

وبالنسبة لريال مدريد ومانشستر سيتي، فسوف يُقام لقاء الذهاب على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" يوم 26 فبراير، بينما لقاء الذهاب سيقام في "الاتحاد" يوم 17 مارس، وفي نفس الموعد سيخوض يوفنتوس مباراته الأولى مع ليون على ملعبه"جروباما ستايديوم" ، على أن يقام لقاء العودة في "يوفنتوس آرينا".