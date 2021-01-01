الاتحاد الأوروبي يجهض السوبرليج بنسخة مختلفة لدوري أبطال أوروبا

زيادة متوقعة في عدد الفرق

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وضع ملامح الخطة الكاملة للصورة الجديدة من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستنطلق بشكل مختلف في 2024.

الاتحاد قرر الوقوف بقوة ضد مقترح دوري السوبر الممتاز، وذلك عن طريق صورة أكثر جاذبية لدوري الأبطال، يتم الإعداد لها في الوقت الحالي.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الهدف الرئيسي من هذا المقترح، هو إقناع الأندية الكبرى بإجهاض فكرة دوري السوبر تمامًا.

ويأتي ذلك من خلال توسيع عدد المشاركين في المسابقة من 32 إلى 36 ناديًا مع بعض التعديلات على شكل البطولة.

الاحتمال الأول هو إمكانية تواجد 6 فرق في كل مجموعة بدلًا من الشكل الحالي بـ4 فرق، ثم تستمر جولات خروج المغلوب حتى النهائي.

والاحتمال الثاني هو إلغاء دور المجموعات، مع خوض كل فريق 10 مباريات، 5 منهم على أرضه و5 خارج ملعبه، مع ذهاب أفضل 8 فرق في التصنيف إلى دور الثمانية.

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ومن المقرر أيضًا أن تزيد جوائز المشاركة والانتصارات والوصول إلى المباراة النهائية من الناحية المالية، ولكن لم يتم تأكيد هذا الأمر بشكل حاسم حتى الآن.