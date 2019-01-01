الاتحاد الأوروبي يؤكد عقوبة إيقاف نيمار في دوري أبطال أوروبا

اللاعب سيغيب ثلاثة لقاءات

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه الاستئناف المقدم من قبل باريس سان جيرمان بخصوص إيقاف نجمه نيمار لثلاث مباريات أوروبية، وتأكيد العقوبة.

نيمار كان قد تم إيقافه في أعقاب سبه لحكم مباراة الفريق أمام مانشستر يونايتد بدور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، وصدر القرار في أبريل الماضي.

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً ذكر فيه أن استئناف باريس سان جيرمان على عقوبة نيمار تم رفضه، وبالتالي تستمر عقوبة الإيقاف الأوروبية.

وفي نفس البيان ولكن بشأن آخر، أوضح الاتحاد أن شكوى الاتحادين البرتغالي واللكسمبورجي بحق أوكرانيا وإشراكها لاعب لا يحمل الجنسية تم رفضها واعتماد نتيجة مباراتي التصفيات.

الدولتان قدما شكوى بوقت سابق فيما يخص جونيور مورايش، لاعب المنتخب الأوكراني المجنس، بأنه كان لا يحق له اللعب لبلاده في مباريات التصفيات أمامهما.

وكانت أوكرانيا قد انتصرت على لوكسمبورج 2-1، وتعادلت مع البرتغال 1-1 مارس الماضي في تصفيات أمم أوروبا 2020.