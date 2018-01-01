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الاتحاد الأوروبي ورابطة اللاعبين المحترفين يُدينان العنصرية ضد كوليبالي

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Emilio Andreoli
حادثة النجم السنغالي خاليدو كوليبالي تثير استياء عالم كرة القدم بأكمله من لاعبين ومؤسسات

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أدان كلًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين "فيفا برو" الأحداث العنصرية التي تعرض لها مدافع نابولي خاليدو كوليبالي أمام انتر ميلان بالكالتشيو يوم الأربعاء الماضي".

وكان اللاعب السنغالي كوليبالي قد تعرض لهتافات عنصرية من قبل جماهير انتر ميلان في المباراة التي استضافها ملعب جيوزيبي مياتزا، الأمر الذي قاد الاتحاد الإيطالي لكرة القدم لمعاقبة النيراتزوري بحرمانه من حضور جماهيره في مباراتين على ملعبه.

العنصرية ضد كوليبالي | القصة الكاملة لأحداث إنتر ونابولي

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كما تلقى كوليبالي المساندة من أغلب مشاهير عالم كرة القدم، أبرزهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول.

بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ورابطة اللاعبين المحترفين ساندا فيه قرار الاتحاد الإيطالي لكرة القدم بمعاقبة جماهير الانتر بعدم حضوره لمباراتين، كما أكدا أنه لا يوجد أي تسامح تجاه مثل هذه الحوادث العنصرية.

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