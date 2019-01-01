الاتحاد الأفريقي يستجيب لصن داونز ويغيب موعد مواجهته أمام الأهلي

الشياطين الحمر يطيرون إلى جنوب أفريقيا لخوض ربع النهائي

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير موعد مواجهة الأهلي المصري أمام صن داونز الجنوب أفريقي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الفريقان من المقرر أن يلتقيا في السادس من إبريل المقبل بجنوب أفريقيا، على أن يقام الإياب في 13 من الشهر نفسه.

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وقرر كاف إقامة المباراة في تمام الساعة الثالثة عصر السادس من إبريل بدلًا من السادسة مساءً، استجابة لطلب النادي الجنوب أفريقي، الذي اعترض على الموعد السابق.

يذكر أن الشياطين الحمر تأهلوا إلى ربع النهائي متصدرين جدول المجموعة الرابعة بعشر نقاط.

وصعد صن داونز بنفس الرصيد من النقاط، لكن كثان المجموعة الأولى.