الاتحاد الأرجنتيني يكشف موقف ميسي من الظهور بتصفيات كأس العالم

نجم برشلونة سبق أن تعرض للإيقاف

أكد كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الأرجنتيني، أن ليونيل ميسي، لن يغيب عن أي مباراة لبلاده بعد تعرضه للطرد في آخر مواجهة عام 2019.

ميسي تلقى البطاقة الحمراء بصورة مثيرة للجدل، في مباراة الأرجنتين مع تشيلي في كوبا أميركا بشهر يوليو من العام الماضي.

اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، قرر وقتها إيقاف ميسي لمباراة واحدة، مع السماح له بالظهور في المواجهات الودية بشكل طبيعي.

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وهو ما كان يعني غياب ميسي عن مباراة الإكوادور في تصفيات كأس العالم 2022 بسبب الإيقاف.

ومع ذلك أكد رئيس الاتحاد الأرجنتيني أن العقوبة قد انتهت، بعد زوال فترة التقادم على إيقاف نجم برشلونة.

وكانت الأرجنتين قد نجحت في الفوز على تشيلي بالمواجهة التي طُرد فيها ميسي، حيث انتزعت المركز الثالث بكوبا أميركا بنتيجة 2/1 بفضل ثنائية سيرخيو أجويرو وباولو ديبالا.

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يذكر أن واقعة طرد ميسي صاحبها حالة كبيرة من الجدل، وقيامه بالتشكيك في نزاهة التحكيم، ومساعدة البرازيل صاحبة الأرض والجمهور للفوز باللقب.