الاتحاد الآسيوي يوافق على تأجيل مباراة القادسية الكويتي وظفار العماني بسبب "كورونا"

كان النادي الكويتي قد خاطب الاتحاد الآسيوي من أجل معرفة الموقف النهائي لمباراة الفريقين

أعلن نادي القادسية الكويتي عن تلقى موافقة من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على تأجيل مواجهة الفريق المُقبلة، أمام نادي ظفار العُماني في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي.

الحساب الرسمي للنادي الكويتي عبر تويتر غرد : "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل مباراة القادسية أمام شقيقه ظفار العماني ضمن كاس الاتحاد الاسيوي إلى موعد لاحق بناء على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم".

وتأتي هذه الأنباء عقب تفشي مرض "كورونا" وظهور الحالات في الكويت، مما تسبب في تأجيل بعض المباريات المفترض إقامتها خلال الأيام الحالية.

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وكان النادي الكويتي قد خاطب الاتحاد الآسيوي من أجل معرفة الموقف النهائي لمباراة الفريقين، لرغبة الدولة في القيام ببعض الإجراءات الاحترازية والوقائية خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

واعلن الاتحاد الكويتي لكرة القدم أمس ايقاف النشاط الرياضي في دولة الكويت خلال الفترة الحالية، بعد وجود أكثر من حالة مصابة بمرض "كورونا".

الاتحاد الاسيوي لكرة القدم يقرر تأجيل مباراة القادسية أمام شقيقه ظفار العماني ضمن كاس الاتحاد الاسيوي إلى موعد لاحق بناء على طلب الاتحاد الكويتي لكرة القدم pic.twitter.com/k1x3ucs7TD — نادي القادسية الرياضي (@QadsiaClub) February 25, 2020

يُذكر أن فريقا القادسية وظفار قد حققا انطلاقة جيدة، إذ عاد القادسية من رحلته إلى البحرين بانتصار ثمين على الرفاع 2-1، فيما تغلّب ظفار على ضيفه الجزيرة الأردني 1-0 ليحصد الفائزان أول ثلاث نقاط لهما وضعتهما على قمة المجموعة.