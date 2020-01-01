الاتحاد الآسيوي يعلن مواعد إقصائيات دوري الأبطال

رغم عدم اكتمال مرحلة المجموعات

على الرغم من عدم اكتمال مرحلة دوري مجموعات دوري أبطال آسيا، إلا أن الاتحاد الآسيوي، استبق الأحداث، بالكشف عن مواعيد مباريات الأدوار الإقصائية للمسابقة.

واضطر الاتحاد لتعليق مباريات دوري المجموعات، بعد تفشي وباء كورونا في العديد من البلدان الآسيوية، وحدث ذلك قبل استكمال الجولة الثالثة للمجموعات.

ونشر حساب الاتحاد الآسيوي تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، للكشف عن المواعيد المحددة لإقامة مباريات دور الـ16 لدوري الأبطال.

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ومن المفترض أن تقام مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي أيام 10، 11 و12 أغسطس المقبل، فيما ستلعب مباريات الإياب في أيام 24 و 25 و 26 من نفس الشهر.

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أما مواجهات ذهاب الدور ربع النهائي، فسوف تنطلق في أيام 14، 15 و16 سبتمبر المقبل، على أن تقام جولة الإياب في أيام 28، 29 و30 منه.

وبالنسبة لنصف النهائي، فسوف تلعب مباراتي الذهاب يومي 20 و21 أكتوبر، وفي الأسبوع التالي وتحديدا يومي 27 و28، ستقام مباراتي الإياب.

ويشارك من الدوري السعودي أندية الهلال، النصر، الأهلي والتعاون، بعد حصول الزعيم عليها في نسخة العام الماضي.