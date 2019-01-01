الاتحاد الآسيوي يعلن حكام مباريات الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا

تعرف على حكام مباريات الأندية السعودية بدوري الأبطال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اسماء طواقم حكام مباريات الأندية السعودية في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي أسند مباراة الهلال واستقلال طهران الإيراني، لطاقم حكام استرالي، يقوده كريستوفر جيمس، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد حمد بن خليفة بالدوحة.

مباراة النصر والزوراء العراقي ستقام بصافرة يابانية، بقيادة الحكم ليدا جومبي، والتي ستقام على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

الرائد خسر في آخر 5 مباريات لعبها أمام النصر في دوري المحترفين متلقياً 4 أهداف على الأقل في كل من آخر 3 منها.. هيمنة عالمية! 💙💛 pic.twitter.com/NligQLqREo — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

الياباني هيرويوكي كيمورا تم تكليفه بقيادة مباراة أهلي جدة ضد برسبوليس الإيراني، والتي ستقام على استاد زعبيل بنادي الوصل بالإمارات.

وطاقم تايلاندي على رأسه سيفاكورن بي دون، يقود مباراة الاتحاد السعودي ضد لوكوموتيف الأوزبكي، والذي سيقام على ملعب الجوهرة المشعة في عروس البحر الأحمر جدة.