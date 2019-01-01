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دوري أبطال آسيا

الاتحاد الآسيوي يعلن حكام مباريات الأندية السعودية بدوري أبطال آسيا

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الهلال والاتحاد
تعرف على حكام مباريات الأندية السعودية بدوري الأبطال
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن اسماء طواقم حكام مباريات الأندية السعودية في الجولة الثالثة ضمن منافسات دوري أبطال آسيا.

الاتحاد الآسيوي أسند مباراة الهلال واستقلال طهران الإيراني، لطاقم حكام استرالي، يقوده كريستوفر جيمس، وهو اللقاء الذي سيقام على ستاد حمد بن خليفة بالدوحة.

مباراة النصر والزوراء العراقي ستقام بصافرة يابانية، بقيادة الحكم ليدا جومبي، والتي ستقام على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض.

الياباني هيرويوكي كيمورا تم تكليفه بقيادة مباراة أهلي جدة ضد برسبوليس الإيراني، والتي ستقام على استاد زعبيل بنادي الوصل بالإمارات.

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وطاقم تايلاندي على رأسه سيفاكورن بي دون، يقود مباراة الاتحاد السعودي ضد لوكوموتيف الأوزبكي، والذي سيقام على ملعب الجوهرة المشعة في عروس البحر الأحمر جدة.

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