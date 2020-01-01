الاتحاد الآسيوي يُعلن تأجيل مباراتي الأهلي والهلال بسبب "كورونا"

لم يُحدد الآسيوي موعد إقامة هذه المباريات مؤكدًا إنه سيتم تحديد موعدها لاحقًا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن تأجيل مباريات جديدة في مسابقة دوري أبطال آسيا خوفًا من فيروس "كورونا" المتفشي في مختلف الدول الآسيوية.

الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي أعلن عن تأجيل مباراتي الأهلي السعودي ضد الشرطة العراقي والهلال السعودي ضد باختاكور الأوزبكي في ثالث جولات دور المجموعات.

ولم يُحدد الآسيوي موعد إقامة هذه المباريات مؤكدًا إنه سيتم تحديد موعدها لاحقًا، وذلك على خلفية تأجيل عدد كبير من المباريات في البطولة.

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وهناك حالة من الخوف والترقب يعيش فيها العالم بسبب الفيروس الأشهر حاليًا "كورونا" والذي أثر بشكل واضح على جميع القطاعات، ولعل أحد القطاعات الأبرز التي تأثرت بهذا المرض، القطاع الرياضي، حيث نتابع حاليًا خبرًا تلو الأخر يؤكد تأجيل مباراة أو مسابقة خوفًا من تفشي المرض.

ولعل المثال الأكبر في هذا الأمر، بطولة دوري أبطال آسيا، والتي تم تأجيل العديد من المباريات فيها بسبب تواجد مخاوف من تفشي المرض في القارة خاصة في ظل الانتشار السريع له في إيران.

وكانت أخر الأخبار الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توجيه الدعوة لعقد اجتماعات طارئة إضافية الأسبوع المقبل لممثلي الاتحادات الوطنية وروابط الدوري في منطقتي غرب وشرق آسيا، حيث يواصل الاتحاد القاري التعامل مع الانتشار العالمي لفايروس كورونا.

ويعقد اجتماع ممثلي منطقة شرق آسيا يوم الاثنين في العاصمة الماليزية كوالالمبور، على أن يعقد اجتماع منطقة غرب آسيا يومي 7 و8 مارس 2020.

وتتضمن قواعد دوري أبطال آسيا تقسيم القارة الآسيوية إلى شرق وغرب بعدد 8 مجموعات تضم 4 أندية لكل مجموعة، حيث تلعب 4 مجموعات في الشرق ومثلها في الغرب على أن يتأهل فريقان من كل مجموعة يلعبان بدور الـ16 وفقا للتقسيم حتى المباراة النهائية التي يلعبها بطل الشرق وبطل الغرب.