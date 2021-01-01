الاتحاد الآسيوي يعتمد مواعيد ومباريات الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا

منافسات دوري أبطال آسيا تقترب من العودة مرة أخرى

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا في دور المجموعات 2021، والملاعب التي سوف تستضيف المباريات.

وتستضيف السعودية خلال الفترة من يوم 14 إلى 30 إبريل المقبل، 3 مجموعات من منافسات دوري أبطال آسيا من دور المجموعات والتي يشارك بها الثلاثي الهلال والنصر والأهلي.

ويستضيف كلًا من ملعب الملك فهد والأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض مباريات مجموعة الهلال والتي تضم كلًا من شباب الأهلي الإماراتي واستقلال دوشنبه والفائز من الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

بينما ستكون مباريات مجموعة النصر على ملعبي "مرسول بارك والملك فهد"، في الرياض حيث تضم بجانب العالمي كلًا من السد القطري والوحدات الأردني والفائز من العين الإماراتي وفولاذ الإيراني.

وأخيرًا تلعب مجموعة الأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وتضم المجموعة كلًا من الشرطة العراقي والدحيل القطري والاستقلال الإيراني.

وبشأن المواعيد، ستقام مباريات مجموعة الهلال في تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، بينما تلعب مباريات مجموعة النصر في التاسعة مساءً، بينما ستكون المباراة الأولى في مجموعة الأهلي في الثامنة مساءً بينما اللقاء الثاني سيكون في تمام العاشرة والنصف.