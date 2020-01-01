الاتحاد الآسيوي يستقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري الأبطال

تعرف على موعد انطلاق النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.

أكدت تقارير صحفية، على أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، استقر على موعد انطلاق النسخة الجديدة من بطولة دوري أبطال آسيا 2021، وذلك مع اقتراب انتهاء النسخة الحالية.

ومازالت تقام النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تستضيف العاصمة القطرية الدوحة مباريات دور المجموعات خلال الوقت الحالي، لتحديد المتأهل الثاني لنهائي البطولة، بعدما وصل فريق برسبوليس الإيراني إلى المباراة النهائية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن الاتحاد الآسيوي اختار شهر يونيو 2021، ليكون موعدًا مقترحًا لانطلاق بطولة دوري أبطال آسيا، حيث يصادف انتهاء أغلب الدوريات المحلية بالقارة الصفراء.

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وأخطر الاتحاد الآسيوي جميع الاتحادات المحلية، بأن بطولة دوري الأبطال لن تبدأ قبل شهر إبريل 2021، مطالبًا جميع الاتحادات بعمل روزنامتها، دون إضافة المسابقات القارية إليها حتى التاريخ المحدد.

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وأكدت الصحيفة على أن الاتحاد الآسيوي شهد صباح أمس الأول الثلاثاء، مناقشات بين دائرة لجنة المسابقات والمكتب التنفيذي، من أجل الرد على استفسارات بعض الاتحادات المحلية، حول موعد انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا، ونظامها الذي لم يحدد حتى الآن.

وفي حالة عدم توزيع لقاح فيروس كورونا خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2021، وعودة الحياة إلى طبيعتها، ستقام البطولة بنظام التجمع، وسيتم طرح ملف الاستضافة على الدول الراغبة في ذلك.