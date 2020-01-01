الاتحاد الآسيوي يرد على شكوى النصر بخصوص مخالفة برسبوليس

النصر يتمسك بموقفه ضد برسبوليس الإيراني

رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الاحتجاج الذي تقدم به نادي النصر السعودي ضد قانونية تسجيل لاعبي فريق بيرسبوليس الإيراني.

وتقدمت إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ضد فريق برسبوليس الإيراني، بعد توديع الفريق الأصفر لبطولة دوري أبطال آسيا.

وبحسب بيان مقتضب من الاتحاد الآسيوي، فإن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد أصدرت قراراً اليوم الجمعة برد الاعتراض المقدم من نادي النصر، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020.

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وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أنه لن يقوم بعمل أي تعقيب إضافي حول هذا الأمر.النصر ودع بطولة دوري أبطال آسيا، بعد الخسارة أمام برسبوليس الإيراني بركلات الجزاء الترجيحية، بنتيجة 5-3، ليصل الفريق الإيراني إلى المباراة النهائية.

وتقدم النصر باحتجاج رسمي ضد برسبوليس الإيراني، بحجة عدم أهلية بعض لاعبيه للمشاركة في البطولة القارية.

مذكرة الاحتجاج التي قدمها نادي النصر، تستند على مشاركة عدد من لاعبي برسبوليس، تم تسجيلهم قبل البطولة، بالرغم من أن الفريق لديه إيقاف من التسجيل من قبل لجنة فض المنازعات.

وحقق نادي النصر إنجازًا غير مسبوق، وهو الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بشكله الجديد لأول مرة في تاريخه، حيث لم ينجح في الوصول إلى هذا الدور من قبل.

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يذكر أن نادي النصر يمتلك فرصة اللعب في بطولة كأس العالم للأندية عام 2021، بالرغم من خسارته أمام برسبوليس، حيث اعتمد الاتحاد الآسيوي قرارًا بتأهل بطل دوري أبطال آسيا 2020، بالإضافة إلى وصيفه والفائز من الخاسرين في نصف نهائي البطولة، إلى مونديال الأندية، الذي سيقام في الصين بمشاركة 24 ناديًا.