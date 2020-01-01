الاتحاد الآسيوي يدعو لاجتماع عاجل لبحث مصير دوري الأبطال بسبب "كورونا"

من المُقرر أن تكون اجتماعات منطقة غرب آسيا يومي 7 ، 8 مارس المُقبل

يبدو أن النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا قد أصبحت مُهددة بعد تداول العديد من التقارير بإمكانية إلغاء النسخة الحالية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصدر بيانًا رسميًا أعلن من خلاله عقد اجتماعات طارئة مع جميع الاتحادات والأندية المشاركة بدوري أبطال آسيا لمناقشة آلية إقامة المباريات مع تفشي مرض كورونا.

ومن المُقرر أن تكون اجتماعات منطقة غرب آسيا يومي 7 ، 8 مارس المُقبل من أجل حسم موقف الأندية حول مصير البطولة.

المزيد من الفرق

وكان الاتحاد الآسيوي قد أعلن تأجيل عددًا من المباريات، بعد طلب أكثر من نادٍ رغبته في التأجيل خوفًا من مواجهة الفرق التي تفشى لديها الفيروس.

عبد الخالق مسعود عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم ونائب رئيس لجنة المسابقات الآسيوية كان قد أكد أن إلغاء بطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي هذا العام وارد جدًا في حال لم يتم القضاء على فيروس كورونا.

وتأثرت كرة القدم في آسيا بقوة بانتشار الفيروس القاتل، إذ أجل الاتحاد الآسيوي مباريات الفرق الصينية في دوري أبطال آسيا، ومن ثم رفضت عدة دول محايدة استقبال المباريات.