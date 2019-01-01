الاتحاد الآسيوي يرفض مشاركة المواليد بدوري الأبطال

الفرق السعودية ترغب في مشاركة المواليد والآسيوي يتمسك بموقفه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تمسك الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بقرار عدم السماح للمواليد بالمشاركة مع الفرق السعودية في دوري أبطال آسيا.

الأندية السعودية اضطرت لخوض دور الـ16 من دون اللاعبين المواليد، بعد تحذيرات الاتحاد السعودي لها، لغموض اللوائح والقوانين الآسيوية.

ووفقًا لصحيفة "المدينة" فإن الاتحاد الآسيوي رفض مشاركة المواليد وتمسك بالهوية الوطنية للسماح بمشاركتهم.

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وأوضحت الصحيفة أن قرار الاتحاد الآسيوي جاء لنظيره السعودي ردًا على استفساره بشأن إمكانية مشاركة عبد الفتاح آدم مع النصر في ربع النهائي.

العالمي يلاقي السد القطري في ربع النهائي الآسيوي، المقرر إقامته في 26 من أغسطس الجاري، على أن يقام الإياب في 16 من سبتمبر المقبل.

يذكر أن كان سيدفع بالثنائي هارون كمارا وجابر عيسى في دور الـ16 إلا أنه تراجع بعد تحذيرات ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي، حيث أكد وقتها أن الاتحاد الآسيوي سيعتبر موقف العميد في البطولة باطلًا.