رسميًا .. تغيير ملعب نهائي كأس الاتحاد الآسيوي

تُقام المباراة في مدينة شنغهاي الصينية بدلاً من مدينة بيونغ يانغ في كوريا الشمالية

ماجد جزر فيسبوك تويتر

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تغيير ملعب مباراة نهائي كأس الاتحاد الآسيوي بين فريقي العهد اللبناني ومضيفه نادي 25 أبريل الكوري الشمالي، المقررة في 2 نوفمبر.

ومن المنتظر أن تُقام المباراة في مدينة شنغهاي الصينية بدلاً من مدينة بيونغ يانغ في كوريا الشمالية، بحسب قرار الاتحاد الآسيوي.

وتلقى الآسيوي دعوة رسمية من الاتحاد الصيني لكرة القدم لخوض المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي مع نادي 25 أبريل الكوري الشمالي في مدينة شنغهاي، العاصمة الاقتصادية للصين.

وكان مكان إقامة المباراة النهائية لكأس الاتحاد الآسيوي، قد تأرجح بين عدة ملاعب، من ملعب كيم إيل سونج في بيونج يانج، إلى ملعب شنغهاي، ومن ثم إلى بكين، لتعود بشكل نهائي إلى شنغهاي.

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ويأتي ذلك بسبب منع النقل التلفزيوني في كوريا الشمالية، إلى جانب بعض العقبات اللوجيستية الأخرى، والتي ظهرت في مباراة كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية.