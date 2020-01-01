سعودي يقود التشكيلة المثالية لأفضل وسط في آسيا

فؤاد أنور يُمثل العرب في تشكيلة أفضل وسط في آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن التشكيلة المثالية لأفضل لاعبي خط الوسط من قارة آسيا، الذين شاركوا في نسخ كأس العالم منذ عام 1966 بشكل مُحدد.

وأوضح الاتحاد أن الاختيار تم بناءً على إحصائيات كأس العالم منذ نسخة العام المذكور، وذلك من أجل الوصول إلى الشكل الحقيقي الذي قدمه كل لاعب آسيوي شارك في نسخ المونديال الماضية.

كما فتح اتحاد القارة الآسيوية باب التصويت للقراء على التشكيلة المختارة، معلنًا أن يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو عند الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت ماليزيا، سيكون موعدًا لغلق باب التصويت.

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ولم تضم التشكيلة المُختارة سوى لاعب عربي وحيد، وهو فؤاد أنور من المملكة العربية السعودية، فيما ضمت ثلاثة لاعبين من كوريا الجنوبية، ولاعبان من اليابان، ولاعب وحيد من أستراليا..

وجاءت الأسماء كما يلي:

السعودية

اختار الاتحاد فؤاد أنور، الذي شارك في موندياليي 1996 و1998، وتمكن من تسجيل أول هدف للمنتخب السعودي في تاريخ نهائيات كأس العالم، وكان ذلك في مباراة هولندا التي خسرها الأخضر بهدفين لهدف، وذلك قبل أن يوقع على الهدف الثاني في شباك المنتخب المغربي.

وخاض أنور ست مباريات مع السعودية في نهائيات كأس العالم، ويحمل عدة أرقام جيدة من ضمنها نجاحه في قطع الكرة 23 مرة وفوزه في 12 تدخلًا.

كوريا الجنوبية

وقع الاختيار في تشكيلة الاتحاد الآسيوي على الثلاثي، اللاعب الشهير بارك جي-سونغ، الذي شارك في ثلاثة نهائيات للمونديال أعوام 2002و2006و2010، وكذلك كيم نام-ايلا، الذي شارك في ثلاثة مونديالات 2002 و2006 2010، بالإضافة إلى كي سونغ-يونغ الذي خاض نسخ 2010 و2014 و2018.

اليابان

ومن اليابان تم اختيار الثنائي هيديتوشي ناكاتا، اللاعب الذي خاض ثلاث نسخ في كأس العالم في أعوام 1998 و2002 و2006، وأيضًا كيسوكي هوندا، الذي شارك في نسخ 2010، 2014، 2018.

أستراليا

أما أستراليا، فقد اختار الاتحاد الآسيوي منها الثنائي، مارك بريشيانو الذي لعب نهائيات 2006 و2010 و2014، بالإضافة إلى ميلي يديناك الذي لعب في ثلاث نسخ وهي 2010 و2014 و2018.