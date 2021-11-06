"الاتحاد أفضل بدون فهد المولد"

يرى الناقد الرياضي جمال العارف، أن فريق نادي الاتحاد أفضل بدون النجم فهد المولد خلال الوقت الحالي، مطالبًا بضرورة تواجده على مقاعد البدلاء، وعدم الاعتماد عليه بشكل أساسي.

وعانى فهد المولد خلال الفترة الماضية من تراجع في المستوى، وهو الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات، مما دفع البعض للمطالبة برحيله عن صفوف الاتحاد.

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العارف أكد خلال تصريحاته عبر برنامج "أكشن مع وليد" المذاع على قناة "إم بي سي أكشن"، على أنه يجب على مدرب الاتحاد؛ الروماني كوزمين كونترا، وضع المولد على مقاعد البدلاء.

الناقد الرياضي قال خلال تصريحاته: "إذا كان مستوى فهد المولد، بنفس المستوى الذي قدمه خلال الفترة الماضية، فإن الاتحاد أفضل بدونه".

جمال العارف اختتم حديثه قائلًا: "الاتحاد الآن يعطي انطباع أن فهد المولد لابد وأن يجلس على مقاعد البدلاء من أجل استعادة مستواه".

ويتصدر الاتحاد ترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، متفوقًا على الشباب صاحب المركز الثاني بفارق نقطتين.