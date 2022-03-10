ألابا يفسر احتفاله "الأيقوني" بالكرسي ضد باريس

شهدت مباراة ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، العديد من اللحظات الأيقونية، ولعل أبرزها تلك التي قدمها النمساوي دافيد ألابا مدافع الملكي.

ريال مدريد حقق الفوز على باريس جيرمان مساء الأربعاء بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ليحجز الملكي مقعده في ربع النهائي بنتيجة 3-2 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

كريم بنزيما سجل ثلاثة أهداف بدأها في الدقيقة 61 واختتمها في الدقيقة 78، ليمنح ريال مدريد بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وأثناء الاحتفال بالهدف الثالث، خرجت واحدة من أكثر الصور جنونًا مع صخب جمهور "سانتياجو برنابيو"، بعد أن قام ألابا برفع كرسي أبيض وهو يحتفل.

تلك الصورة الأيقونية شاركها ألابا بعد المباراة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، وكتب تعليقًا عليها: "لا تجلس على كرسينا!".

تعليق ألابا ربما يأتي كرسالة إلى باريس سان جيرمان بأنهم لم يتمكنوا من أخذ مقعد ريال مدريد في ربع نهائي دوري الأبطال.

Don’t you sit in our chair! pic.twitter.com/lmJAMyM8UD — David Alaba (@David_Alaba) March 9, 2022

ألابا عاش ربما للمرة الأولى واحدة من الليالي الساحرة مع ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، بعد أن كان على الطرف الخاسر أكثر من مرة مع بايرن ميونخ الألماني.

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