ألابا يجبر أنشيلوتي على تغيير خططه قبل مواجهة فاييكانو

كشفت تقارير صحفية، أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قد يضطر إلى تغيير خططه الدفاعية، في مواجهة رايو فاييكانو، بالدوري الإسباني، بسبب إصابة دافيد ألابا.

ويحل ريال مدريد، ضيفًا ثقيلًا على رايو فاييكانو، مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإسباني، على ملعب تيريزا ريفيرو.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس"، فإن ألابا يغيب عن مواجهة ريال مدريد المقبلة، بسبب شعوره بانزعاج عضلي طفيف، ليقرر النادي عدم المخاطرة به وإراحته أمام فاييكانو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن أنشيلوتي سيضطر إلى تغيير خططه الدفاعية في مواجهة فاييكانو بسبب غياب المدافع النمساوي، وسيعتمد على الثنائي ناتشو، وإيدر ميليتاو في مركزي قلب الدفاع.

ولن يكون ألابا هو الغائب الوحيد عن مباراة الغد، بل سيستمر غياب جاريث بيل بسبب الإصابة، وبحسب ما ذكره المدرب الإيطالي فإن الثنائي قد يتواجد في مباراة ريال سوسييداد القادمة.

كما شهدت القائمة أيضًا، عودة ماريانو دياز لهجوم الميرينجي بعد غياب استمر لـ 51 يومًا بسبب آلام في الحوض، وتواجد فالفيردي في القائمة بعد تعافيه من الآلام التي لحقت به قبل أيام.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد، يتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق ست نقاط عن إشبيلية صاحب المركز الثاني.

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