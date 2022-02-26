ألابا جديد في الطريق من بايرن ميونخ إلى ريال مدريد!

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام ريال مدريد بالحصول على اللاعب سيرج جنابري نجم فريق بايرن ميونخ الألماني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت قناة "سبورت 1" الألمانية، والتي أكدت أن نادي بايرن ميونخ بدأ لتوه مفاوضات تجديد عقد اللاعب.

وينتهي عقد جنابري مع بايرن ميونخ مع حلول صيف 2023 أي أن أمامه حوالي عام ونصف ويصبح متاح مجانًا في سوق الانتقالات.

وأوضحت التقارير أن المفاوضات بالرغم من أنها بدأت لتوها إلا أنها لا تسير بشكل جيد، ولا يبدو أنه هناك اتفاقًا قريبًا بين الطرفين.

ويريد اللاعب الحصول على مبلغ حوالي 15 مليون يورو في موسمين، وهو ما يعتبره بايرن ميونخ أكثر مما يمكن دفعه حاليًا.

في الوقت نفسه أكدت على أن ريال مدريد يترقب الموقف وينتظر ليرى إلى أين ستصل المفاوضات بين الطرفين سعيًا لخطف اللاعب.

جدير بالذكر أن ريال مدريد نجح في الحصول على خدمات دافيد ألابا بشكل مجاني عقب أن انتهى تعاقده مع بايرن ميونخ في الصيف الماضي.