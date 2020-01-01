الإيقاف 5 سنوات عقوبة الهتافات العنصرية ضد بالوتيلي

قرار حاسم من الشرطة الإيطالية ضد الهتافات العنصرية

أصدرت الشرطة الإيطالية بيان يفيد بإيقاف مشجع لنادي هيلاس فيرونا عن حضور أي مناسبة رياضية في كافة الألعاب لمدة 5 سنوات بسبب الهتافات العنصرية ضد ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا.

وتعرفت الشرطة على هوية الشخص الذي صدرت عنه الهتافات العنصرية ضد بالوتيلي في مباراة فريقه ضد هيلاس فيرونا في الثالث من نوفمبر الماضي والتي انتهت بفوز هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف.

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وأقيمت المباراة على ملعب "مارك أنطونيو بينتجودي" ضمن منافسات المرحلة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

بالوتيلي كان قد ركل الكرة تجاه مدرجات هيلاس فيرونا، وهدد بمغادرة الملعب مما أدى إلى توقف اللعب لعدة دقائق.

وتكرر تعرض بالوتيلي للهتافات العنصرية في عدة مباريات، مما أدى إلى فتح الشرطة لتحقيق بشأن الواقعة.

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رابطة الدوري الإيطالي كان قد أعلنت في وقت سابق يوم أمس، معاقبة نادي لاتسيو بتغريمه مبلغ 20 ألف يورو، بعد هتافات عنصرية أخرى ضد اللاعب في مباراة الفريقين الأحد المقبل.

بالوتيلي يملك تاريخ طويل في التعرض للعنصرية، حيث سبق له أن ارتدى قميص في مباراة ديربي مانشستر عندما كان لاعباً لمانشستر سيتي، مكتوب عليه "لماذا دائماً أنا"، في دلالة للعنصرية التي يتعرض لها دائماً من الجماهير.

يذكر أن اللاعب الإيطالي كان قد انتقل إلى فريق بريشيا بداية الموسم الجاري، في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده رفقة مارسيليا الفرنسي.