الإيقافات تعكر فرحة الهلال بالفوز على استقلال طهران

الهلال السعودي سيفتقد لخدمات ثلاثة من نجومه في مواجهة العين

فيسبوك تويتر محمد عماد

عكرت الإيقافات فوز فريق الهلال السعودي العب على فريق استقلال طهران الإيراني بهدف نظيف سجله النجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو في الدقيقة 51 من عمر اللقاء الذي أقيم في إطار مرحلة المجموعات من دوري أبطال آسيا.

حيث سيدخل الهلال مباراة العين الإماراتي المقبلة بدون 3 من نجومه وهم محمد البريك وسيباستيان جيوفينكو بسبب تراكم الإنذارات، ونواف العابد بسبب البطاقة الحمراء.

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وتلقى نواف العابد بطاقة حمراء بعد تسجيل الهدف مباشرة ليلعب الهلال لمدة 40 دقيقة تقريبًا منقوصًا من خدمات لاعبه السعودي، ولكن بالرغم من ذلك حقق الزعيم الانتصار.

يشار إلى أن الهلال بهذا الفوز قد تصدر مجموعته الثالثة في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 9 نقاط ويأتي من بعده الدحيل القطري برصيد 7 نقاط.

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