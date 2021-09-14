الإنجازات مستمرة .. رونالدو يعادل رقم كاسياس في دوري الأبطال

رقم جديد يضاف لحساب النجم البرتغالي

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تحقيقه للأرقام القياسية، بعد عودته إلى بيته القديم مانشستر يونايتد هذا الموسم.

رونالدو انضم للفريق الإنجليزي قادمًا من يوفنتوس بـ12.9 مليون جنيه استرليني في الأيام الأخيرة من الانتقالات، ليبدأ تجربة أخرى مع الشياطين الحمر.

البداية كانت نارية بتسجيل ثنائية في الفوز على نيوكاسل يونايتد 4/1 في الدوري الإنجليزي يوم السبت الماضي على ملعب أولد ترافورد.

الإنجازات مستمرة لصاحب الـ36 سنة في رحلته الجديدة، بعد دخوله القائمة الأساسية لمواجهة فريقه أمام يانج بويز السويسري في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

ويأتي ذلك بعدما وصل رصيده من المباريات في البطولة إلى الرقم 177، ليعادل رقم أسطورة ريال مدريد إيكر كاسياس.

177 - Cristiano Ronaldo is set to make his 177th UEFA Champions League appearance, equalling Iker Casillas as the player the with the most appearances in the competition's history. Staple. pic.twitter.com/mGgoZX14Hq — OptaJoe (@OptaJoe) September 14, 2021

ويحتل المركز الثالث النجم الإسباني تشافي هيرنانديز لاعب برشلونة السابق، وبعده ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان 149 مباراة وراؤول جونزاليس نجم ريال مدريد السابق بـ142 مباراة.

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بايرن ميونخ ويوفنتوس وأكبر ضحايا أهداف رونالدو في دوري أبطال أوروبا

جدير بالذكر أن يونايتد يتواجد في المجموعة السادسة بدور المجموعات للأبطال، رفقة كل من أتالانتا الإيطالي، يانج بويز السويسري وفياريال الإسباني.