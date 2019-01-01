الإنتر يعود للضغط على هدفه القديم في برشلونة

والمقابل لن يقل عن 50 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إسبانية وكذلك إيطالية، عن عودة اهتمام الإنتر بلاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش، عكس ما تردد في الساعات القليلة الماضية، عن رغبة أنطونيو كونتي في التوقيع مع التشيلي آرتورو فيدال.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكاتلونية، فإن النادي الإيطالي يضغط الآن على نظيره الكاتلوني، من أجل الحصول على توقيع الدولي الكرواتي في أسرع وقت ممكن.

واقترن اسم وصيف بطل العالم على مدار الأشهر القليلة الماضية، إلا أن تمسك اللاعب بالبقاء في "كامب نو"، حال دون إتمام الصفقة أكثر مرة، رغم تقلص فرصه في الحفاظ على مكانه في التشكيلة الأساسية، بعد انضمام فرينكي دي يونج للكتلان.

وعكس ما قيل في الأيام الماضية، عن إمكانية انتقال فيدال إلى "جوسيبي مياتزا"، أكد المصدر الإسباني، أن كونتي يستهدف راكيتيتش، ليساعده على زيادة خياراته في الوسط، كما فعل في الهجوم بشراء روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد.

1⃣ شاهد عرضية مالكوم 🤨

2⃣ انظر إلى رد فعل الحكم 🤭

3⃣ حاول ألا تضحك 🤣pic.twitter.com/XU2tyShVkB — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وفي الختام، أشار التقرير إلى أن برشلونة على أتم الاستعداد للتخلص من الدولي الكرواتي، وذلك مقابل رسوم لن تقل بأي حال من الأحوال عن 50 مليون يورو، إلا إذا أصر صاحب الشأن على البقاء لنهاية عقده أو حتى إشعار آخر.