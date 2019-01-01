الانتقالات
كأس آسيا

الإمارات وإيران يكتفيان بالمليون دولار دون مباراة ثالث ورابع

التعليقات()
لن تشهد النسخة الحالية مباراة تحديد للمركزين الثالث والرابع للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس آسيا
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

يلتقي منتخبي اليابان وقطر في نهائي كأس آسيا 2019، على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، بعدما حسم كلاهما تواجدهم في نهائي البطولة.

 واكتفى المنتخب الإماراتي والمنتخب الإيراني، بالتواجد في المربع الذهبي بعد خسارة الدور نصف النهائي لكأس آسيا، أمام منتخبي قطر واليابان على الترتيب.

ولن تشهد النسخة الحالية مباراة تحديد للمركزين الثالث والرابع للمرة الأولى في تاريخ نهائيات كأس آسيا لكرة القدم بداية من النسخة الحالية 2019 في الإمارات، بقرار من الاتحاد الآسيوي للكرة.

اختيارات المحررين

ومن المنتظر أن يحصل كل من منتخبي الإمارات وإيران على الجائزة المالية من الاتحاد القاري وقيمتها مليون دولار لكل منهما.

أما المنتخب الذي يتوج بطلاً لكأس آسيا، فيحصل على 5 ملايين دولار، وصاحب المركز الثاني، على 3 ملايين دولار.

وأخيراً وتحصل كل من المنتخبات التي ودعت البطولة من دور الثمانية على مبلغ 800 ألف دولار.

الموضوع التالي:
تضارب في التقارير حول مستقبل ألبا ببرشلونة
الموضوع التالي:
ميلان يقترب من هداف كأس العالم للناشئين 2015
الموضوع التالي:
شاندونج الصيني يقترب من الاتفاق مع مروان فيلايني
الموضوع التالي:
رئيس برشلونة يتحدث عن تجديد عقود ألبا وفالفيردي وإمكانية ضم دي ليخت
الموضوع التالي:
عبدالله الجنيبي : نعتذر على الخسارة ولاعبي الإمارات لم يقصروا
إغلاق