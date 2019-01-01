مارفيك ينتقد أداء الإمارات رغم الفوز على ماليزيا

الإمارات هزمت ماليزيا خارج ملعبها 2-1

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حقق المنتخب الإماراتي بداية مميزة لمشواره في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، ذلك بانتصاره على ماليزيا خارج ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد.

وتأخر الأبيض بهدف ولم يؤد جيدًا خلال الشوط الأول خاصة دفاعيًا، لكنه تمكن من قلب الأمور لصالحه والخروج من كوالالمبور بالنقاط الثلاثة بفضل هدفين من نجمه علي مبخوت.

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ورغم أن مارفيك أبدى سعادته بالفوز في أولى مباريات تصفيات كأس العالم لآسيا، إلا أنه وجه انتقادًا واضحًا لأداء الأبيض وخاصة مدافعيه.

إذ قال "دفاع المنتخب الإماراتي كان مرتبكًا خلال الشوط الأول، وهذا بسبب نقص الخبرة، لكن الجيد أننا تمكنا من العودة بالنقاط الثلاثة في النهاية".

أضاف "الأداء كان سيئًا، حاولت التدخل لكن اللاعبين أصابهم الارتباك، الأداء تحسن في الشوط الثاني وخلقنا عدة فرص وتمكنا من التسجيل".

من جانبه، قال خالد عيسى حارس مرمى الإمارات أنه حاول تهدئة مدافعيه بين شوطي المباراة ومنحهم الثقة ليؤدوا بشكل أفضل، مؤكدًا حاجتهم للثقة كون جُلهم من اللاعبين الشباب أصحاب الخبرات الدولية القليلة.