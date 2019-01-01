مدرب شباب الأهلي: الحظ لا يجلب البطولات، سنقاتل للفوز بالسوبر

أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي يتوقع مباراة قوية ضد الشارقة بطل دوري الخليج العربي في مباراة السوبر الإماراتية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أكد رودولفو أروابارينا المدير الفني لشباب الأهلي جاهزية الفريق بكامل لاعبيه لمواجهة الشارقة في بطولة السوبر الإماراتية غدًا السبت في دبي.

ويلتقي شباب الأهلي بطل كأس رئيس الدولة يوم غدٍ السبت مع الشارقة بطل دوري الخليج العربي في مباراة سوبر الإمارات على استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي.

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وتوقع أروابارينا مباراة قوية ومثيرة وندية بين الطرفين، مؤكدًا أن كافة الاحتمالات واردة فيما يخص النتيجة لكن الأهم أن يُقاتل شباب الأهلي طوال اللقاء ويُقدم كل ما لديه للفوز باللقب الذي سيزيد من ثقة الفريق بنفسه ويرفع روحه المعنوية قبل انطلاق دوري الخليج العربي.

مضيفًا في تصريحاته الصحفية قبل المباراة، والتي ظهرت على الحساب الرسمي لشباب الأهلي في تويتر "الحظ يمكن أن يخدم الفريق في مباراة او بعض الفترات، لكن البطولات لا تتحقق إلا من خلال عمل شاق وجهد متواصل، نتيجة المباراة يحددها ما يبذله اللاعبون من جهد خلال التسعين دقيقة، في مثل هذه المباريات الكبيرة يجب أن تكون في أعلى درجات التركيز حتى تحقق الفوز".

"الفريقان سيقاتلان من أجل التتويج، لكن المهم هو أن يستمتع الجمهور بفن كروي رفيع وأداء مميز من جانب الفريقين، في هذه المباراة من المتوقع أن تؤثر درجة الحرارة العالية على أداء اللاعبين وتشكل عليهم ضغطًا إضافيًا أتمنى أن يتمكنوا من تجاوزه لتقديم أداء مميز".

وحول جاهزية لاعبيه، قال المدرب الأرجنتيني " تحضيراتنا لهذه المباراة سارت بصورة جيدة، وجاهزية الفريق مكتملة، كل اللاعبين المتواجدين مع الفريق رهن إشارة الجهاز الفني، بالنسبة لوليد عباس وإسماعيل الحمادي فقد واصلا التدريبات بعد عودتهما من المنتخب وهما جاهزان للقاء اذا ما قرر الجهاز الفني اشراكهما".

يُذكر أن شباب الأهلي تُوج الموسم الماضي ببطولتي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وقد نافس الشارقة على لقب دوري الخليج العربي حتى المراحل الأخيرة من الموسم.