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كأس آسيا

الإمارات تواجه السعودية وسوريا في مارس الجاري

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الأبيض يبدأ استعداداته لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023

زهيرة عادل    فيسبوك      تويتر

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خوض المنتخب الوطني معسكر إعداد خلال شهر مارس الجاري، في إطار الاستعدادات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

اتحاد الكرة كان قد قرر اليوم تكليف سليم عبد الرحمن؛ المدرب المساعد بالأبيض، بتولي مهام المدير الفني مؤقتًا خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)

ومن المقرر أن يقام المعسكر خلال الفترة من 18 وحتى 26 من مارس الجاري، على أن يلاقي الأبيض خلاله منتخب السعودية في يوم 21 ثم منتخب سوريا في يوم 26 وديًا.

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يذكر أن الإيطالي ألبرتو زاكيروني؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات السابق، كان قد رحل عن الفريق بعد فشله في التأهل لنهائي كأس آسيا الإمارات 2019، حيث ودع الفريق البطولة من دور نصف النهائي بهزيمة مخزية أمام منتخب قطر برباعية نظيفة.

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