الإمارات تواجه السعودية وسوريا في مارس الجاري
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خوض المنتخب الوطني معسكر إعداد خلال شهر مارس الجاري، في إطار الاستعدادات للمشاركة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.
اتحاد الكرة كان قد قرر اليوم تكليف سليم عبد الرحمن؛ المدرب المساعد بالأبيض، بتولي مهام المدير الفني مؤقتًا خلال الفترة المقبلة. (طالع التفاصيل)
ومن المقرر أن يقام المعسكر خلال الفترة من 18 وحتى 26 من مارس الجاري، على أن يلاقي الأبيض خلاله منتخب السعودية في يوم 21 ثم منتخب سوريا في يوم 26 وديًا.
يذكر أن الإيطالي ألبرتو زاكيروني؛ المدير الفني لمنتخب الإمارات السابق، كان قد رحل عن الفريق بعد فشله في التأهل لنهائي كأس آسيا الإمارات 2019، حيث ودع الفريق البطولة من دور نصف النهائي بهزيمة مخزية أمام منتخب قطر برباعية نظيفة.
هل صلاح سبب ضياع الصدّارة على ليفربول؟ 🤔 وسقوط الريال "الكلاسيكو" أمام برشلونة لم يأت من فراغ،— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٥ مارس ٢٠١٩
بل وكان متوقعًا 🤦♂️ ثم ماذا عن كلوب الذي كان في الطريق ليُصبح مُجرمًا ☠️؟
كل ذلك في حلقة جديدة مميزة من #YallaGoal pic.twitter.com/v7C3lsqjKb