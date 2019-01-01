الإمارات تنافس إسبانيا على استضافة كأس السوبر الأرجنتيني

الإمارات تسعى للحصول على حق استضافة كأس السوبر الأرجنتيني

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الإمارات دخلت في المرشحين لاستضافة مباراة كأس السوبر الأرجنتيني نهاية العام الجاري.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "آس"الإسبانية، أن الإمارات دخلت في منافسة مع إسبانيا للحصول على حق استضافة مباراة السوبر بين بطلي الدوري والكأس الأرجنتيني.

وتقام المباراة بين بطل الدوري الأرجنتيني راسينيج، وبطل كأس الأرجنتين، حيث تقام المباراة في شهر ديسمبر المقبل، حيث هناك أكثر من دولة تنافس للحصول على حقوق استضافة هذا اللقاء.

وأكدت التقارير أن الملاعب المرشحة لاستضافة كأس السوبر الأرجنتيني، إذا أقيم في إسبانيا، ملعب "ميتروبوليتان" الخاص بأتلتيكو مدريد، واستاد "باور 8" الخاص بنادي إسبانيول.

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وكانت الإمارات قد استضافت الكثير من البطولات الكبرى مؤخرًا، مثل كأس العالم للأندية والذي شارك بها فريق ريفر بليت الأرجنتيني.