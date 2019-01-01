الإمارات تقطع شوطاً كبيراً في التعاقد مع مارفيك

صاحب إنجاز التأهل لكأس العالم روسيا 2018 مع السعودية

قطع الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، شوطاً كبيراً من أجل التعاقد مع المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك.

الإمارات تخلت عن مدربها ألبيرتو زاكيروني، عقب نهاية عقده وخسارته لنهائي كأس الأمم الآسيوية التي أقيمت على أرضها.

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البحث استمر عدة أسابيع عن البديل المناسب، ليتم الاستقرار أخيراً على فان مارفيك لقيادة الفريق في المرحلة القادمة.

ويمتلك الهولندي سمعة جيدة بالعمل في دول الخليج العربي، حيث سبق وأن قاد السعودية لكأس العالم روسيا 2018 قبل أن يرحل بعد التصفيات.

ووفقاً للعديد من التقارير فإن المحادثات إيجابية بشكل كبير حتى الآن، ومن المقرر توقيع مارفيك لعقد ممتد لـ4 سنوات.

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ويسعى الاتحاد الإماراتي لإتمام المفاوضات في أقرب وقت ممكن، من أجل تركيز الفريق على التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

جدير بالذكر أن الإمارات فاوضت العديد من المدربين الآخرين، أبرزهم الهولندي هينك تين كان، الفرنسي هيرفي رينارد وزلاتكو داليتش صاحب إنجاز وصافة كأس العالم مع كرواتيا.