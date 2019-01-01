الإمارات تسعى لتفادي المفاجآت أمام ماليزيا في تصفيات كأس العالم

الإمارات تستضيف ماليزيا في أولى مبارياته في تصفيات آسيا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يدخل المنتخب الإماراتي في لقاء اليوم أمام نظيره الماليزي وعينه على الثلاث نقاط الغالية في مشواره بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

المنتخب الإماراتي بقيادة فان مارفيك المدير الفني، سيخوض المباراة الأولى له في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر، أمام ماليزيا، اليوم الثلاثاء، على الأراضي الإماراتية.

وفي الجهة المقابلة، يتصدر المنتخب الماليزي المجموعة خاصًة وأنه لعب مباراة أمام نظيره الأندونيسي، وخطف الثلاثة نقاط وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

يتواجد منتخبا الإمارات وماليزيا في المجموعة السابعة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، بجوار كل من تايلاند وفيتنام وأندونيسيا.

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ويرغب المنتخب الإماراتي في تحقيق نتيجة إيجابية من أجل عدم إهدار أي نقطة في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم المقرر إقامته في قطر عام 2022.

وكان المنتخب الإماراتي قد حقق الفوز على نظيره الماليزي، خلال تصفيات كأس العالم الماضي 2018 والذي أقيم في روسيا، حيث فاز ذهابًا بـ10 أهداف نظيفة وإيابًا بهدفين مقابل هدف.