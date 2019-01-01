الإمارات تستضيف مباريات الاتحاد السوري في كأس الاتحاد الآسيوي

الاتحاد السوري يلعب في الإمارات بعد اعتذار لبنان

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الاتحاد السوري، عن خوضه مبارياته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على الأراضي الإماراتية بد اعتذار الاتحاد اللبناني.

ونشر النادي بياناً عبر صفحته، جاء فيه: " تسلم مجلس ادارة نادي الاتحاد اليوم كتاب من الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مضمونه موافقة دولة الامارات العربية المتحدة على استضافة مباريات نادي الاتحاد في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي ٢٠١٩".

وواصل: " وذلك بعد اعتذار الاتحاد اللبناني عن الاستضافة بسبب تعرض ملعب صيدا لعاصفة ادت الى خروجه عن العمل بالفترة الحالية".

وأتم البيان: " مجلس ادارة نادي الاتحاد تشكر جهود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم ممثلة بالاستاذ فادي الدباس

لسرعة التجاوب وتأمين الموافقات اللازمة لتغيير أرض الاستضافة".

الجدير بالذكر ان قرعة كاس الاتحاد الآسيوي، أوقعت نادي الاتحاد في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كلاً من الجزيرة الأردني والنجمة البحريني والكويت الكويتي.