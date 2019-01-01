الإمارات والسعودية وقطر في التصنيف الأول لتصفيات آسيا للمونديال، ومركز صادم للكويت

صدر التصنيف الآسيوي الخاص بتصفيات كأس آسيا 2023 وكأس العالم 2022

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

حلت السعودية والإمارات وقطر في المستوى الأول ضمن التصنيف الآسيوي الخاص بالمنتخبات المشاركة في التصفيات القارية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وستنطلق التصفيات الآسيوية المؤهلة للبطولتين القادمتين في سبتمبر القادم، على أن تجري القرعة الخاصة بتلك التصفيات في 17 يوليو القادم.

وجاءت منتخبات إيران واليابان وأستراليا وقطر والسعودية وكوريا الجنوبية والصين والإمارات ضمن التصنيف الأول.

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فيما جاءت منتخبات العراق وأوزباكستان ولبنان وسويا وعُمان وقيرغستان وفيتنام والأردن في المستوى الثاني.

وجمع المستوى الثالث منتخبات فلسطين والهند والبحرين وتايلاند وطاجكستان والصين تايبيه والفلبين وكوريا الشمالية.

وحل المنتخب الكويتي في التصنيف الرابع، وجاء معه كلًا من اليمن وتركمانستان وميانمار وأفغانستان وماليزيا وهونج كونج وجزر المالديف.

وحل في التصنيف الخامس والأخير منتخبات أندونيسيا وسنغافورة ونيبال وبنجلادش ومنغوليا وغوام وسيريلانكا وكمبوديا.

يُذكر أن بداية يونيو الجاري شهد إقامة الدور التمهيدي للتصفيات وقد أسفر عن تأهل 6 منتخبات.