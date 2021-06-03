ابن الإمارات يتقدم .. علي مبخوت يتجاوز ميسي ورونالدو يفصله عن الصدارة

نجم الجزيرة يتقدم في قائمة الهدافين الدوليين

تخطى علي مبخوت؛ نجم منتخب الإمارات والجزيرة، الأرجنتيني ليونيل ميسي؛ نجم برشلونة الإسباني، على مستوى الأرقام الدولية مع المنتخبات الوطنية.

نجم الأبيض يشارك مع منتخب بلاده حاليًا في مواجهة ماليزيا، على استاد زعبيل، ضمن الجولة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

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وسجل مبخوت هدف المباراة الأول في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول، ليتخطى به عدد أهداف نجم البرسا الدولية.

مبخوت في رصيده بعد هذا الهدف، 72 هدفًا مع منتخب الإمارات، متفوقًا بهدف وحيد، عن ميسي صاحب الـ71 هدفًا مع الأرجنتين.

بذلك يصبح نجم الجزيرة في المركز الثاني بقائمة الهدافين الدوليين في العالم، متساويًا مع سونيل شيتري؛ لاعب الهند، فيما يسبقه فقط البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ نجم يوفنتوس الإيطالي، صاحب الـ103 هدفًا.

يذكر أن الإمارات قبل هذه المباراة تحتل المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة السابعة بالتصفيات برصيد ست نقاط من أربع مباريات، فيما خاض بقية الفرق خمس مباريات.

وتتصدر فيتنام المجموعة بـ11 نقطة، تليها ماليزيا تسع نقاط، ثم تايلاند ثماني نقاط، وتتذيل إندونيسيا المجموعة دون أي نقاط.