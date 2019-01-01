الدومينيكان وسريلانكا تُجهزان الإمارات لمواجهة ماليزيا

المباراة الأولى في تصفيات كأس العالم وكأس أمم آسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار الاتحاد الإماراتي منتخبي الدومينيكان وسريلانكا لمواجهتهما وديًا قبل اللعب ضد ماليزيا في تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وسيدخل الأبيض معسكرًا تدريبيًا في البحرين يوم 24 أغسطس الجاري، وسيستمر حتى موعد المغادرة إلى ماليزيا أول سبتمبر للانخراط في معسكر أخير قبل المواجهة المنتظرة في العاشر من نفس الشهر.

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وتجري مشاورات حاليًا مع المنتخبين للعب ضدهما وديًا يومي 30 و31 أغسطس الجاري في بروفة أخيرة قبل السفر إلى كوالالمبور.

ومن المتوقع أن يُعلن المدرب بيرت فان مارفيك قائمة اللاعبين المشاركة في معسكر البحرين خلال الأيام القليلة القادمة.

يُذكر أن المباراة الثانية في التصفيات ستُلعب أمام أندونيسيا يوم 10 أكتوبر القادم، وسيُقام اللقاء على ملعب آل مكتوم في نادي النصر بدبي خلف أبواب مغلقة تنفيذًا للعقوبة الموقعة على منتخب الإمارات عقب أحداث كأس آسيا 2019.