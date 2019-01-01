رسميًا | الإمارات تُواجه إندونيسيا بحضور الجماهير

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن حضور الجماهير لمباراة الأبيض ضد إندونيسيا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

زف الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خبرًا جميلًا لجماهير المنتخب الوطني حين أعلن رسميًا حضور الجماهير لمباراة الأبيض ضد إندونيسيا في تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد عاقب الإمارات بلعب مباراة على ملعبها دون حضور جماهيري على خلفية أحداث كأس آسيا 2019، وكان من المتوقع أن تُلعب مباراة إندونيسيا على استاد آل مكتوم بنادي النصر خلف أبواب مغلقة.

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الاتحاد أعلن عبر موقعه الرسمي أنه تلقى ردًا رسميًا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يؤكد السماح للجماهير بحضور مباراة المنتخب أمام إندونيسيا يوم العاشر من أكتوبر المقبل باستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن الأمانة العامة خاطبت الاتحاد الآسيوي للاستفسار حول حضور الجماهير للمباراة بعد قرار لجنة الانضباط بالاتحاد القاري الصادر في مارس الماضي بإقامة أول مباراة للأبيض على أرضه دون جمهور، وكان الرد برسالة رسمية تؤكد السماح للجمهور بالحضور كون التصفيات الحالية تُقام تحت مظلة الفيفا.

وكان منتخب الإمارات قد افتتح مشواره في التصفيات بالفوز على ماليزيا في كوالالمبور 2-1 وبهدفين من النجم علي مبخوت.