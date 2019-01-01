منتخب الإمارات يبدأ استعداداته في زعبيل لمواجهة أندونيسيا

الإمارات تبدأ الاستعداد للجولة القادمة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 اليوم في استاد زعبيل

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

اختار اتحاد كرة القدم الإماراتي استاد زعبيل لإقامة تدريبات المنتخب الوطني استعدادًا للجولتين القادمتين من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

ومن المقرر أن تنطلق تدريبات الأبيض اليوم السبت بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك وبتواجد 26 لاعبًا ينشطون في دوري الخليج العربي الإماراتي.

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وستلعب الإمارات يوم الخميس القادم أمام أندونيسيا في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، قبل أن تخرج لمواجهة تايلاند في الـ15 من أكتوبر الجاري.

وكان الأبيض قد افتتح التصفيات بالفوز على ماليزيا في كوالالمبور بهدفين مقابل هدف واحد أحرزهما نجمه وهدافه علي مبخوت.

ومن المقرر أن يتدرب المنتخب الإماراتي على استاد زعبيل الخاص بنادي الوصل حتى يوم الأربعاء حيث سيُقيم مرانه الرئيسي على ملعب المباراة "استاد آل مكتوم".