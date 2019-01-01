هييرو يقترب من العودة لمجال التدريب

تجربة جديدة بعد الفشل مع إسبانيا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

اقترب فيرناندو هييرو المدير الفني السابق لإسبانيا، من العودة مرة أخرى لمجال التدريب من بوابة منتخب الإكوادور.

هييرو قاد إسبانيا في كأس العالم روسيا 2018، بعد الرحيل المفاجيء للمدرب جولين لوبيتيجي إلى ريال مدريد.

وفشل نجم الميرينجي السابق في مهمته مع الماتادور بالبطولة، حيث خرج أمام أصحاب الأرض والجمهور بدور الـ16.

صحيفة "as" الإسبانية كشفت عن عودة محتملة لهييرو لعالم التدريب من بوابة الإكوادور.

المنتخب اللاتيني يظل بدون أي مدرب رسمي حتى الآن منذ كوبا أميركا الماضية، ويحتاج لمدير فني جديد في أسرع وقت ممكن.

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المفاوضات مستمرة بين الطرفين، طمحاً في التوصل لاتفاق، من أجل قيادة مدافع ريال مدريد السابق للإكوادور في تصفيات كأس العالم قطر 2022.