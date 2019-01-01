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دوري أبطال أفريقيا

الإفريقي التونسي يساند الإسماعيلي ضد قرار الكاف

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الإسماعيلي قدم استئناف ضد استبعاده من دوري أبطال إفريقيا

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تضامن نادي الإفريقي التونسي، مع نظيره الإسماعيلي المصري ضد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باستبعاد الأخير من دوري أبطال إفريقيا.

وكان الكاف قد أصدر قرار باستبعاد الإسماعيلي بسبب أحداث مباراته أمام الإفريقي في ستاد الإسماعيلية، أدى لعدم اكتمال المباراة وقتها.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن نادي الإفريقي أرسل خطابًا رسميًا يفيد بتضامنه مع الإسماعيلي ضد قرار الإطاحة به من المنافسات.

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وأكد الفريق التونسي خلال خطابه أن كان هناك حفاوة كبيرة من الإسماعيلي واستقبال جيد من الجماهير، واستغرب قرار الكاف حيث تمنوا قبول استئناف الإسماعيلي.

وقدم الإسماعيلي مؤخرًا استئناف ضد قرار استبعاده من منافسات دوري أبطال إفريقيا في نسختها الحالية، والعودة مرة أخرى وإلغاء القرار.

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وكان يتواجد الدراويش في المجموعة الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا، قبل قيام الجماهير بالهجوم على طاقم الحكام وحدوث بعض المناوشات مما دفع الحكم لعدم استكمال المباراة.

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