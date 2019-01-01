الإفراج عن آدم جونسون بعد ثلاث سنوات في السجن

لاعب المنتخب الإنجليزي قضى عقوبة مطولة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت مصادر صحفية إنجليزية أن آدم جونسون، لاعب إنجلترا السابق، تم الإفراج عنه صباح الجمعة بعد قضاء عقوبة السجن بتهمة الاغتصاب.

جناج سندرلاند السابق كان تم اتهامه في 2016 باغتصاب فتاة قاصر والحكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات.

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وذكرت "سكاي" أن اللاعب تم الإفراج عنه اليوم، الجمعة، بعد مرور نصف مدة العقوبة، وشوهد والده في محيط السجن، ثم وصل إلى منزل اللاعب.

وكان نجم مانشستر سيتي السابق تم تغريمه مادياً كذلك وفُسخ تعاقده مع فريقه الأخير سندرلاند بعد إثبات تهمة الاعتداء الجنسي على اللاعب.

جونسون كان يعد من أبرز لاعبي إنجلترا الصاعدين وقت تألقه وانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي، ولكن أصبح محط هجوم الإعلام بعد إدانته.