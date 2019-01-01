الإعلان عن موعد نهاية الدوري الإماراتي وجدول الجولات الأخيرة

الشارقة منفردًا بالصدارة حتى الآن، فهل سيواصل حتى التتويج بطلًا؟

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حددت لجنة دوري المحترفين الإماراتية موعد نهاية الموسم الجاري 2018-2019، حيث ستكون آخر جولة به في 25 من مايو المقبل.

ووضعت اللجنة جدول مباريات الجولات 21 و22 و23 و24 و25 و26، إلا أنها أوضحت أنه من الممكن أن يتم تعديل مواعيد الجولتين الأخيرتين، حسب موقف الأندية المتنافسة على اللقب والمراكز المحددة للهبوط.

تم اختيار يومي 17 و19 من إبريل الجاري لخوض الجولة الـ21، حيث تم استبعاد يوم 18 لإقامة نهائي كأس زايد للأندية الأبطال به على استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

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فيما تشهد أيام 24 و26 و27 إقامة الجولة الـ22، بينما الجولة الـ23 تقام في 1و2 و3 مايو، وفي 10 و11 مايو تُلعب الجولة الـ24.

أما الجولة الـ25 ففي 15 من مايو، وأخيرًا الجولة الـ26 والأخيرة في 25 من مايو.

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يذكر أن الشارقة يتصدر حاليًا جدول الترتيب بـ46 نقطة بفارق ثماني نقاط عن أقرب منافسيه، بينما يتصارع الثلاثي الفجيرة والإمارات ودبا الفجيرة في مراكز الهبوط.