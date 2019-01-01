الإعلان الرسمي يفصل مونتيلا عن خلافة بيولي في فيورنتينا
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
أكدت العديد من التقارير الإيطالية، إلى تبقى الإعلان الرسمي عن تولي المدير الفني الإيطالي فيتنشينزو مونتيلا، مهمة تدريب فيورنتينا الإيطالي.
وأعلن النادي البنفجسي، رحيل المدير الفني ستيفانو بيولي، ظهر اليوم بسبب تراجع نتائج الفريق.
وسيكون مونتيلا الذي سبق له تدريب الفريق منذ 2012 وحتى 2015، مدربًا حتى صيف 2020.
ولم ينجح مونتيلا في تجاربه مع سامبدوريا وميلان وإشبيلية، ليظل دون عمل منذ نهاية الموسم الماضي.
الأيام دول 🙏— جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019
هكذا هو الحال الآن لـ مُشجعي الفريق الذي سيطر على القارة بالكامل لأكثر من ألف يوم وليلة ☹️ pic.twitter.com/hxvT1nojT2
ويتواجد فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث تعادل مع أتلانتا بنتيجة 3-3، كما يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.
ووفقاً لسبورت إيطاليا وسكاي وتوتو ويب ميركاتو، فأن الإيطالي سيخوض تدريبات الفريق غدًا وسيتم الإعلان الرسمي عن التعاقد بعدها، كما سيتقاضى راتبًا يُقدر بـ1.5 مليون يورو.
وخاض مونتيلا 153 مباراة، حقق الفوز في 81 مباراة وخسر 40 وتعادل في 32، ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا مع الفيولا.