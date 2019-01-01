الإعلان الرسمي يفصل مونتيلا عن خلافة بيولي في فيورنتينا

الفريق البنفسجي يعاني رغم الشباب المتواجدين

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أكدت العديد من التقارير الإيطالية، إلى تبقى الإعلان الرسمي عن تولي المدير الفني الإيطالي فيتنشينزو مونتيلا، مهمة تدريب فيورنتينا الإيطالي.

وأعلن النادي البنفجسي، رحيل المدير الفني ستيفانو بيولي، ظهر اليوم بسبب تراجع نتائج الفريق.

وسيكون مونتيلا الذي سبق له تدريب الفريق منذ 2012 وحتى 2015، مدربًا حتى صيف 2020.

ولم ينجح مونتيلا في تجاربه مع سامبدوريا وميلان وإشبيلية، ليظل دون عمل منذ نهاية الموسم الماضي.

الأيام دول 🙏



هكذا هو الحال الآن لـ مُشجعي الفريق الذي سيطر على القارة بالكامل لأكثر من ألف يوم وليلة ☹️ pic.twitter.com/hxvT1nojT2 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 9, 2019

ويتواجد فيورنتينا في نصف نهائي كأس إيطاليا، حيث تعادل مع أتلانتا بنتيجة 3-3، كما يحتل المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري.

ووفقاً لسبورت إيطاليا وسكاي وتوتو ويب ميركاتو، فأن الإيطالي سيخوض تدريبات الفريق غدًا وسيتم الإعلان الرسمي عن التعاقد بعدها، كما سيتقاضى راتبًا يُقدر بـ1.5 مليون يورو.

وخاض مونتيلا 153 مباراة، حقق الفوز في 81 مباراة وخسر 40 وتعادل في 32، ووصل لنصف نهائي الدوري الأوروبي وكأس إيطاليا مع الفيولا.

وكان مونتيلا قد تواجد في مدرجات ملعب الأوليمبيكو الأسبوع الماضي، حيث أكدت بعض التقارير من اقترابه تدريب روما أو فيورنتينا مع بداية الموسم المقبل وقتها.