الإعلام الإسباني يؤكد انتقال هازارد وبوجبا إلى ريال مدريد

ثورة تعاقدات مرتقبة في البيت الأبيض

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت مصادر إعلامية إسبانية أن ريال مدريد حسم صفقي انضمام إيدن هازارد، نجم تشيلسي، وبول بوجبا، متوسط ميدان مانشستر يونايتد، في الأيام الماضية.

النادي الملكي يسعى لإعادة تدعيم صفوفه بعد الموسم المخيب الذي شهد خروجه خالي الوفاض ولم يحقق أي بطولات محلية أو أوروبية.

وقال الصحفي إدواردو إندو ببرنامج "إلشيرينجيتو" إن ريال مدريد حسم بالفعل الصفقتين، وسيتم الإعلام عن هازارد أولاً ثم بوجبا في الفترة المقبلة.

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وأشار الصحفي أن بوجبا قبل التحضية وتخفيض راتبه من 12 مليون يورو إلى عشرة ملايين موسمياً حتى يلتحق بصفوف الفريق الإسباني.

وكشف إندو أن من الأسباب وراء إتمام صفقة بوجبا هو الشركة الراعية رياضياً للطرفين، والتي لعبت دوراً في المفاوضات، مؤكداً أن إجمالي الصفقة في حدود 156-170 مليون يورو.

ويلعب هازارد مساء اليوم، الأربعاء، المباراة النهائية للدوري الأوروبي أمام أرسنال، بينما يقضي بوجبا عطلته في الإمارات العربية المتحدة بالوقت الراهن.